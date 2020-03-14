كورونا في إسبانيا.. تسجيل 16 وفاة و1544 إصابة جديدة

2020/03/14 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، تسجيل 16 وفاة و1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة، إن عدد المصابين بالفيروس وصل في غضون اليوم الماضي إلى 5723 حالة، 2940 منهم في منطقة مدريد، وذلك بعد أن كان هذا الرقم على مستوى 4209 مرضى أمس الجمعة.ويعد […]

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