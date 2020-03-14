اتحاد الكرة ينصح الاندية بالغاء التدريبات ويدعو لاجتماع طارئ يحسم مصير الدوري

2020/03/14 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، نصيحة الى الاندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز، بالغاء التدريبات، فيما دعا الى اجتماع طارئ مع ممثلي الاندية لحسم مصير الدوري الممتاز.وكان اتحاد الكرة قد اعلن، تعليق دوري الكرة الممتاز حتى الـ23 من شهر اذار الجاري وفقاً لتوصيات خلية الازمة بسبب اجراءات مكافحة فايروس كورونا.وقال […]

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