2020/03/14 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت هيأة المنافذالحدودية عن استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت إلى إشعار آخر.وذكرت الهيئة في بيان اصدرته، اليوم السبت، أن الإغلاق جاء “استنادٱ إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020 والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذالحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد وكذلك وضع آلية […]

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