اصابة 3 من جنود التحالف الدولي في الهجوم على معسكر التاجي

2020/03/14 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد التحالف الدولي، اليوم السبت، اصابة 3 من جنوده بقصف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا صباح اليوم.وذكرت قناة "الحرة" الاميركية، ان"قوات التحالف الدولي تؤكد إصابة 3 من جنودها في الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد".وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد كشفت في وقت سابق من اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد، لافتة إلى تعرض وحدات الدفاع الجوي العراقي وبعثة التحالف الدولي لـ33 صاروخا، وتسبب هذا الهجوم، بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً.

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