واسط تقرر إغلاق منفذ زرباطية ومنع دخول الوافدين

2020/03/14 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت محافظة واسط، اليوم السبت ، جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل حالة وفاة فيها، تضمنت تعطيل الدوام وإغلاق منفذ الزرباطية ومنع دخول الوافدين إلى المحافظة. وجاء في بيان لخلية الازمة في المحافظة واطلعت عليه "كلكامش برس"، " إعلان حالة الاستنفار التام و منع دخول الوافدين إلى محافظة واسط من جميع المداخل، ويكون الدخول لأبناء المحافظة وحسب "بطاقة السكن" حصراً، مع ضرورة مراعاة عدم التنقل بين المحافظات وداخل المحافظة وإلى إشعار آخر".وأضاف "يُنفذ أمر غلق منفذ زرباطية من الساعة 12 ليلاً من فجر يوم الأحد، ويمنع دخول وخروج الوافدين، ويتم غلق المنفذ تماما وتتولى الأجهزة الأمنية ذلك، وإلى إشعار آخر".واشار البيان إلى "تعطيل الدوائر الحكومية كافة ما عدا دوائر الصحة والأجهزة الأمنية، ويكون دوام الدوائر الخدمية التخصصية بنسبة 50‎%‎ وتشمل البلديات، المجاري، الماء، الكهرباء، المصارف".وتابع "يمنع إقامة مجالس العزاء (الفواتح) نهائياً، ويتحمل مسؤولي الجوامع والحسينيات المسؤولية القانونية في ذلك..كما نُهيب بأبناء محافظتنا الالتزام بذلك لأن في تلك التجمعات خطر صحي كبير، فيما يستمر غلق المقاهي والنوادي الرياضية والشبابية والساحات العامة ومدن الألعاب والمزارات الدينية وإلى إشعار آخر".وأوصى "الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة إلى الإلتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وخلية الأزمة المركزية التي دعت إلى منع التجمعات، وتأجيل إقامة المناسبات الدينية، فما يهمنا سلامتكم وندعوكم في هذا الظرف الحساس إلى أخذ الاحتياطات والاحترازات كافة، ونوصي كبار السن بالعودة الى بيوتهم وعدم التوجه للسير على الأقدام".".ومضى بالقول "يمنع منعاً باتاً اختلاط أو خروج أي مواطن عائد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام بتعليمات صحة واسط بالحجر المنزلي وبخلاف ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا لقانون الصحة العامة وعلى المواطنين اخبار خلية الأزمة بأي معلومة بهذا الصدد، وأي مواطن واسطي عائد من ايران أو أي دولة أخرى ظهر فيها الفايروس ولم يراجع المؤسسات الصحية سيتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه".ولفت إلى أنه "نوصي جميع المواطنين بعدم الاستهانة بخطر الفايروس والتعاون الجاد مع خلية الأزمة والفرق الصحية وعدم إخفاء أي عارض صحي يظن فيه آثار الفايروس، فمراجعة الدوائر الصحية بشكل مبكر ضمان لك وعائلتك، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق العوائل التي تخفي أي مريض يشتبه فيه أعراض الفيروس".واختتم بالقول "نوصي أبناء محافظتنا الكرام الى ملازمة مساكنهم خلال هذه الفترة وعدم الخروج إلا للضرورة وأخذ كافة الاحتياطات الوقائية، وضرورة القيام بتعقيم المنازل، وإتباع تعليمات الجهات المختصة وعدم تصديق الإشاعات والأخبار الكاذبة".

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