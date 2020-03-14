2020/03/14 | 17:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة عراقية أخرى تغلق حدودها خوفاً من كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية أخرى تغلق حدودها خوفاً من كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية أخرى تغلق حدودها خوفاً من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).