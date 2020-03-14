اليونيسيف: طفل يفقد حياته كل ١٠ ساعات في سوريا بسبب الحرب

2020/03/14 | 17:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الأطفال السوريين والوقوف معهم، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانيّة المتردّية التي يعيشها مئات الآلاف من الأطفال في ظل الحرب

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