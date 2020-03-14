إغلاق وسط باريس لمنع تجمع أفراد السترات الصفراء

2020/03/14 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة انتشر آلاف من أفراد قوات الأمن الفرنسية في أنحاء وسط باريس اليوم السبت بعد تحدي أفراد حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة حظر التجمعات العامة الذي يهدف للحد من انتشار كورونا.وأصدرت الحكومة منشورا رسميا اليوم السبت، يحظر كافة التجمعات غير الضرورية، لكن مئات المحتجين، يرتدي بعضهم كمامات، بدأوا في التجمع أمام محطة […]

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