الرياض على أعتاب أزمة مالية.. ما تداعيات الحرب النفطية بين السعودية وروسيا؟

2020/03/14 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة مع تدني أسعار النفط عالمياً نتيجة للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، سعت الدولة الأكثر تضرراً وأكبر مصدري هذا المنتج، وهي السعودية، إلى خفض الإنتاج اليومي لها في محاولة لتعميق انخفاض أسعاره المتدهورة، وهو ما رفضته روسيا.وتسبب الرفض الروسي في تخفيضات الإنتاج عن مستواه الحالي بواقع 1.5 مليون برميل في دخول ما […]

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