اعتقال صاحب [الكراج] المُطلقة منه الصواريخ على معسكر التاجي

2020/03/14 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على صاحب (الكراج) الذي انطلقت منه الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي.

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