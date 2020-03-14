إسبانيا .. 1500 إصابة جديدة بـ

2020/03/14 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سُجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجدّ، منذ مساء أمس الجمعة، في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثرا في أوروبا، فبلغ العدد الإجمالي 5753 إصابة، وفق الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات، اليوم السبت.

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