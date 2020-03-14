إيقاف الصلاة بمساجد وكنائس الأردن

2020/03/14 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت الحكومة، السبت، بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.كما قررت الحكومة، وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

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