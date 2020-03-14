رسميا .. تعطيل المدارس والجامعات بالأردن

2020/03/14 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم السبت في بيان صحفي مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.وفيما يلي هذه الإجراءات: ** أولاً : قطاع التعليم: تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد […]

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