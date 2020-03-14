2020/03/14 | 17:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف بقيادة أمريكا يقول 3 من قواته أصيبوا في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف بقيادة أمريكا يقول 3 من قواته أصيبوا في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف بقيادة أمريكا يقول 3 من قواته أصيبوا في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).