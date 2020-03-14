2020/03/14 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تكشف عن سعيها تصدير الفائض من المنتجات قريباً القيسي لـ (الزمان): الأمن الغذائي مطمئن وإغلاق الحدود حافز لزيادة الموارد بغداد – قصي منذر اكدت وزارة الزراعة تأمين السلة الغذائية للمواطن نتيجة النمو والتطور الذي يشهده القطاع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل عدة مؤكدة ان انخفاض اسعار النفط وازمة كورونا لن تؤثر على وضع العراق […]

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