2020/03/14 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تعلن إنجازاً متقدماً في مشروع نجمة السكني إعادة فتح شارع الزيتون أمام حركة سير المركبات بغداد – الزمان باشرت الحكومة باعادة افتتاح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس امام حركة سير المركبات بعد رفع الكتل الكونكريتية الخميس.وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة في تصريح امس انه (تم رفع […]

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