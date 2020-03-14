2020/03/14 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطالبة بإجراءات عاجلة تحفظ سيادة العراق والحلبوسي يدعو لإجتماع الرئاسات والقيادات إدانات واسعة لقصف القوات الأمريكية لمواقع عراقية وإستهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا بغداد – عبد اللطيف الموسوي دانت جهات رسمية وشعبية القصف الامريكي الذي استهدف مواقع تابعة للقوات العسكرية والحشد الشعبي والقصف الذي تعرضت له قاعدة التاجي بصواريخ كاتيوشا.وتعرض مطار كربلاء – قيد […]

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