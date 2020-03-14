للسيطرة على فايروس كورونا، أصدر محافظ دهوك 9 قرارات جديدة

2020/03/14 | 17:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك اجتمعت اليوم السبت 14 آذار 2020، لجنة تواجه فايروس كورونا في محافظة دهوك وأصدرت 9 قرارات جديدة وذلك بهدف السيطرة على فايروس كورونا.القرارات التي أصدرت هي: 1- إغلاق جميع الأسواق في المحافظة والأسواق المغلقة كالقيصريات، عدا الصيدليات وأفران الخبز وأسواق المواد الغذائية.2- إغلاق المولات، وفي حال وجود أي مول …

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