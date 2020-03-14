2020/03/14 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان مهلاً فقد غادرتني وأشتد بي ولهُ العناقْالليلة ما نمت آواني التبجح في الفراقْالغرماء لاذوا في جنوب القافلةْوحكاية الندماء فرت تحتوي العشاقْهذا الزمان له الوصاية من سرابْدققت في خطواتك المملوءة حب العتابْوجريت خلفك يا نديمي أتوهم ألقاك تحبو في الغيابْونشرت بوحي فيك من عطر الكلامْوغرفت سرّك وانطويت أداعب وجع الغرامْقد مرَّ عامْ ،،،،،،،،،وأنا على سوء التأزم أغر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منصور الريكان - بوح عاشقةْ ،،،،،،) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منصور الريكان - بوح عاشقةْ ،،،،،،) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).