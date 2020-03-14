اتخاد الكرة ينصح الاندية بايقاف التدريبات بسبب كورونا

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا اتحاد الكرة، اليوم السبت، الى أهمية إيقاف تدريبات الاندية بناء على توجيهات خلية الازمة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "يشير بيان خلية الازمة الاخير الى عدة اجراءات واجبة التنفيذ، ومنها منع التنقلات بين المحافظات حتى يوم 25 اذار الحالي، وكذلك نصحت بالبقاء في المساكن وعدم الخروج، والاكتفاء بشخص واحد لتأمين مستلزمات العائلة، ومنع التجمعات والاختلاط بأشكاله كافة، ووصل الامر في حظر التجوال في بعض المحافظات للمحافظة على المواطنين بعدم الاختلاط وتعقيم الاماكن والشوارع".

واضاف "تماشيا مع هذه الاوامر فإن الاتحاد ينصح جميع الاندية بإيقاف تدريبات فرقها خلال هذه الفترة، حفاظا على سلامتهم".

وتابع "سيتم عقد اجتماع مع ممثلي هذه الاندية خلال وقت لاحق في مقر الاتحاد للتدارس معا لتحديد مستقبل المسابقة في ضوء الظروف المحيطة".

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