كربلاء تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، السبت (14 آذار 2020)، بتسجيل حالة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "صحة كربلاء سجلت حالة جديدة لمصاب بفايروس كورونا لرجل عائد من إيران يبلغ من العمر 70 عاما".

واضاف أن "الصحة وضعته في الحجر الصحي لتلقي العلاج".

وكان محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اعلن الاربعاء (11 آذار 2020)، عن شفاء اول حالة مصابة بفيروس كورونا.وقال الخطابي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "المريضة فاطمة وهي الحالة الاولى التي اصيبت بفايروس كورونا قد شفيت، بعد خضوعها للفحوصات الطبية".

بغداد اليوم- بغداد

دعت خلية الازمة في محافظة البصرة، اليوم السبت، مواطني المحافظة الى عدم الخروج من المنازل طيلة الأيام الثلاث المقبلة.

وجاء في بيان خلية بالمحافظة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "تدعوكم خلية الأزمة في محافظة البصرة إلى عدم الخرو

بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت (14 اذار 2020)، اصدار عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا بالمحافظة.

وقال المحافظ في مؤتمر حضرته وسائل الاعلام، إنه "قرر منع التنقل بين المحافظات واغلاق قاعات الأعراس والتجمعات&quo

بغداد اليوم - متابعة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، "وقفا مؤقتا" لإصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 اذار/ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية،.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن

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