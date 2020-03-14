الكشف عن حقيقة وفاة اول لاعب كرة قدم في ايطاليا بفيروس كورونا

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم عن وفاة جيرفينيو لاعب بارما الايطالي بالمرض القاتل كورونا .

ولم ت...





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