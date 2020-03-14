اتحاد الكرة يطالب الاندية بإيقاف تدريبات فرقها

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم السبت،(14 آذار 2020)، جميع الاندية بإيفاف تدريبات فرقها الكروية.

وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بيان خلية الازمة الاخير يشير الى عدة إجراءات واجبة التنفيذ ومنها منع التنقلات بين المحافظات حتى يوم 25 آذار الجاري وكذلك نصحت البقاء بالمساكن وعدم الخروج والاكتفاء بشخص واحد لتأمين مستلزمات العائلة ومنع التجمعات والاختلاط بكافة أشكالها ووصل الامر إلى حضر التجوال في بعض المحافظات للمحافظة على المواطنين من الاختلاط وتعقيم الأماكن والشوارع ".

واضاف، أن "الاتحاد ينصح جميع الاندية لإيقاف تدريبات فرقها خلال هذه الفترة حفاظا على سلامتهم وسيتم عقد اجتماع مع ممثلي هذه الأندية خلال وقت لاحق في مقر الاتحاد للتدارس معا لتحديد مستقبل المسابقة بضوء الظروف المحيطة.".

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