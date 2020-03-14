نائب عراقي: التدخلات الأمريكية وراء كل خراب في العراق

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب احمد علي الكناني، السبت، أن التدخلات الخارجية وتحديداً الأمريكية وراء كل ما يحدث في العراق، مطالباً بخروج تلك القوات فوراً وبالطرق الدبل...

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