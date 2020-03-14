العراق.. جلسة برلمانية طارئة تناقش الخروقات الأمريكية وكورونا

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، السبت، عن جمع تواقيع اكثر من عشرين نائباً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الخروقات الامريكية واليات ...

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