تدمير مطار كربلاء استكمال لتقرير

2020/03/14 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن ادارة قناة الحرة الأميركية أكدت أن التقرير الذي بثته القناة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي ضمن برنامج (الحرة تتحرى) لم يكن يستهدف ا...

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