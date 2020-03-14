2020/03/14 | 17:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للحد من انتشار كورونا.. إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة قم الايرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحد من انتشار كورونا.. إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة قم الايرانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للحد من انتشار كورونا.. إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة قم الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).