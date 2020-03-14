تدمير مطار كربلاء استكمال لتقرير “الحرة” المقيت

2020/03/14 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة على الرغم من أن ادارة قناة الحرة الأميركية أكدت أن التقرير الذي بثته القناة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي ضمن برنامج (الحرة تتحرى) لم يكن يستهدف المرجعية الدينية في العراق، ولكن طريقة اعداد وانتاج البرنامج كانت تريد الايحاء للمشاهد بأن المرجعية الدينية في العراق بؤرة كبيرة للفساد وبكافة أنواعه.البرنامج يسلط […]

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