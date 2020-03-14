الأردن تقرر حزمة اجراءات “ضخمة” وشاملة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

2020/03/14 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن رئيس الوزراء الاردن عمر الرزاز، اليوم السبت، عن حزمة اجراءات وقرارات ضخمة جديدة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.وبحسب بيان للحكومة الاردنية اطلعت عليه “يس عراق”، فإن الإجراءات تضمنت: أولاً، قطاع التعليم: تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، […]

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