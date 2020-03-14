ارتفاع أسعار الكمّامات الطبيّة في ديرالزور

2020/03/14 | 17:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الكمامات الطبية في مناطق سيطرة القوات الحكومية في ديرالزور، لكثرة الطلب عليها مؤخراً بعد تفشي فيروس “كورنا” (COVID-19) على مستوى عالمي وفي دول الجوار.وقالت مصادر محلية لموقع

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