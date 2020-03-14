إصابة جديدة بكورونا في كربلاء

2020/03/14 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي يوم السبت بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقال المصدر في تصريح خص به شفق نيوز، إن الإصابة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً، عاد مؤخراً من إيران، دون مزيد من التفاصيل.

وتجاوزت الإصابات المؤكدة في العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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