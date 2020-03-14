2020/03/14 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تحجر على 20 عاملاً في "غازبروم" بعد عوتهم من روسيا

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