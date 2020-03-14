2020/03/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي يؤكد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات المركزية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة

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