وزير الصحة يزور السيد حسين الصدر للتأكيد على دعم مقررات خلية الازمة الخاصة بمواجهة كورونا

2020/03/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار السيد وزير الصحة والبيئة ورئيس لجنة الأمر الديواني ( ٥٥) الدكتور جعفر صادق علاوي يرافقه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم رشاد إسماعيل والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة ومدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن’ سماحة آية الله الفقيه السيد حسين السيد اسماعيل الصدر الذي رحب بزيارة السيد الوزير والوفد المرافق له مثنيا على جهود وزارة الصحة بكوادرها كافة وخاصة المتعاملين مع المصابين بفايروس كورونا المستجد وجهود اعضاء لجنة الأمر الديواني(٥٥) لسنة 2020كما قدم سماحته الشكر والعرفان لجهود منظمة الصحة العالمية في العراقوتم خلال اللقاء التأكيد على دعم سماحة السيد حسين الصدر بمقررات خلية الازمة وعلى ضرورة التقيد التام بالتوجيهات المركزية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة ومنع الاختلاط والابتعاد عن مسببات الفيروس مع أهمية إشاعة أجواء الثقافة الوقائية والصحية والابتعاد عن العادات والتقاليد المغلوطة التي لا تؤدي سوى مزيد من الإصابات( لا سامح الله )وقدم السيد وزير الصحة من جهته إيجازا عن عمل لجنة الأمر الديواني ٥٥ والجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار التعاون لتطويق الفايروس ومنع انتشاره بالتعاون مع اعضاء خلية الازمة والجهات المختصة .

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