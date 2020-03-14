نائب: اللجنة السباعية تحسم اليوم اختيار رئيس الوزراء

2020/03/14 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، اليوم السبت، أن اللجنة السباعية ستعقد اليوم اجتماعها الأخير لحسم ملف اختيار رئيس الوزراء.وقال العبودي في تصريح صحفي، أن "اللجنة السباعية ستعقد اجتماعها الأخير اليوم لحسم ملف اختيار الشخصية لشغل منصب رئيس الوزراء المكلف بديلاً عن محمد توفيق علاوي الذي فشل في تشكيل حكومته".وأضاف أن "المشخص هو التقاطعات السياسية بين الجهات المكلفة بعملية التسمية أو ما نسميه محورية المكون الشيعي".مبيناً أن "القوى السياسية وصلت إلى قناعة عندما لم يمرر رئيس الوزراء لابدّ من الجلوس سوية لحسم الملف".واوضح النائب ان "اللجنة السباعية عقدت اجتماعات عدة وأعطت المواصفات في عملية تمرير الشخصية وهناك من هو داعم ومن هو متحفظ في هذا الموضوع لكن بالمجمل أن اللجنة ستجتمع اليوم لحسم الملف بالشكل النهائي ".وأكد أن "الشخصية التي توصلت اليه اللجنة السباعية وتدعم تلك الشخصية أن تكون مستقلة وسياسية تفقه بالعمل السياسي ولديها تناغم مع القوى السياسية".

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