اتحاد الكرة يطالب الاندية بإيقاف تدريبات فرقها مؤقتاً

2020/03/14 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم السبت ، جميع الاندية المحلية بإيقاف تدريبات فرقها خلال هذه الفترة، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا انه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي هذه الاندية خلال وقت لاحق في مقر الاتحاد للتدارس معا لتحديد مستقبل المسابقة في ضوء الظروف المحيطة. وذكر القائم بأعمال اتحاد الكرة احمد عباس في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "يشير بيان خلية الازمة الاخير الى عدة اجراءات واجبة التنفيذ، ومنها منع التنقلات بين المحافظات حتى يوم 25 اذار الحالي، وكذلك نصحت بالبقاء في المساكن وعدم الخروج، والاكتفاء بشخص واحد لتأمين مستلزمات العائلة، ومنع التجمعات والاختلاط بأشكاله كافة، ووصل الامر في حظر التجوال في بعض المحافظات للمحافظة على المواطنين بعدم الاختلاط وتعقيم الاماكن والشوارع".واضاف " وتماشيا مع هذه الاوامر فإن الاتحاد ينصح جميع الاندية بإيقاف تدريبات فرقها خلال هذه الفترة، حفاظا على سلامتهم".واشار الى انه "سيتم عقد اجتماع مع ممثلي هذه الاندية خلال وقت لاحق في مقر الاتحاد للتدارس معا لتحديد مستقبل المسابقة في ضوء الظروف المحيطة".

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