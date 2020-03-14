الدفاع البرلمانية تكشف نوايا أمريكية لجعل العراق قاعدة لضرب دول الجوار

2020/03/14 | 17:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، اليوم السبت، عن نوايا لدى الولايات المتحدة الامريكية لجعل العراق قاعدة لضرب الدول التي تقع بجواره.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في حديث لقناة “العهد”، وتابعته “العهد نيوز”، “الولايات المتحدة الامريكية لديها نوايا لجعل العراق قاعدة لضرب دول الجوار التي تحيط به”.واضاف ان “- […]

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