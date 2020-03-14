2020/03/14 | 17:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا: تسجيل 50 وفاة بسبب كورونا والإصابات ترتفع الى 2340 حالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا: تسجيل 50 وفاة بسبب كورونا والإصابات ترتفع الى 2340 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).