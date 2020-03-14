2020/03/14 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبدالخالق حسن: في إحدى المرات اعترض صحفي أمام بلاتر رئيس (فيفا) السابق على الملايين التي تدفعها أندية كرة القدم للحصول على خدمات لاعب،فرد عليه بلاتر بأنَّ المتاحف تشتري لوحات بالملايين لتضعها في الأقبية أو تعرضها لأوقات قليلة ثم تعيد خزنها،ولذا فإنَّ المتعة التي يحصل عليها الناس من تحفة مستمرة العرض أكثر من الاستمتاع بتحفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغير العالم بعد كورونا.. عبدالخالق حسن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغير العالم بعد كورونا.. عبدالخالق حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).