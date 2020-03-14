قبل تنفيذ قرار فرض الحظر.. اقبال واسع على الاسواق في الموصل “صور”

2020/03/14 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افاد مراسل “العهد نيوز” في محافظة نينوى، اليوم السبت، بإن أسواق مدينة الموصل شهدت اقبالاً كبيراً على الأسواق والمراكز التجارية والمخابز وأفران الصمون.وذكر مراسلنا ، إن “اسواق مدينة الموصل شهدت اليوم اقبال واسع على الاسواق قبل تنفيذ قرار فرض حظر التجوال الشامل لمدة 48 ساعة بدءً من يوم غد الأحد لمواجهة […]

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