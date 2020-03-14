2020/03/14 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر طبي في كربلاء، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المحافظةوقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن الإصابة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً، عاد مؤخراً من ايران.وأضاف أن الحالة تعد السادسة في المحافظة .

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