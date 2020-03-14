مع قرب انقضاء المهلة .. القوى العراقية عاجزة عن إيجاد بديل

2020/03/14 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةركزت صحيفة "اندبندنت عربية" ، اليوم السبت ، حول عجز الكتل السياسية عن ايجاد بديل لعلاوي واختيار تشكيلة حكومية انتقالية تدير السلطة في العراق ، مع اقتراب انقضاء المهلة الدستورية .وذكرت اصحيفة البريطانية في تقريرها الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "لم يتبقَّ من المهلة الدستورية الخاصة باختيار رئيس وزراء جديد سوى يوم واحد ، ولا اتفاقات تلوح في الأفق بين القوى السياسية وتحديداً الشيعية منها، إذ يتحمل البيت الشيعي مسؤولية اختيار رئيس وزراء جديد ضمن العرف السياسي السائد في العراق ،ووفقاً للدستور ، على القوى السياسية الاتفاق على مرشح قبل 15 (آذار) الحالي، لكنّ تعقيد المشهد السياسي قد يؤدي إلى خرق هذه المهلة مرة أخرى".واضافت "ويشهد البيت الشيعي منذ أيام حراكاً واسعاً لتقريب وجهات النظر والرؤى المختلفة في ما يتعلق برئيس الوزراء المقبل.وقد اتّسعت السناريوهات الخاصة بآلية اختيار البديل بعد فشل محمد توفيق علاوي في الحصول على تأييد البرلمان، فضلاً عن اتساع قائمة المرشحين، إلاّ أنّه لا وجود لتوافق حول أي من الأسماء المطروحة حتى الآن". واوضحت"اندبندنت عربية" ، "تضاف إلى ذلك كل تعقيدات المشهد السياسي العراقي، ابتداء من مطالب المحتجين الداعية إلى اختيار رئيس وزراء مستقل غير خاضع للإرادات السياسية للكتل البرلمانية، وصولاً إلى الانشقاقات الكبيرة الحاصلة في الوسط السياسي.ولعل القصف الأميركي الذي استهدف مواقع تابعة لـ "الحشد الشعبي"، زاد المشهد السياسي العراقي تعقيدا".القوى السنية والكردية تترقبوتابع التقرير " يبدو أن القوى السياسية الكردية والسنية تنتظر ما سينتج من اتفاقات الكتل الشيعية حول المرشح المرتقب، وفيما ترى القوى الكردية ضرورةً في أن يكون مقبولاً لدى المكونات العراقية الرئيسة، تشدّد على أن يلتزم حل المشاكل العالقة كافة بين أربيل وبغداد، والالتزام بالاتفاقات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، فضلاً عن موازنة الإقليم وضمان حقوق قوات البيشمركة ، في حين أعلن تحالف "القوى العراقية" أكبر الكتل السنية في البرلمان العراقي، تنازله عن اختيار رئيس الحكومة المقبل لصالح القوى الشيعية، مشترطاً "النزاهة والمهنية" في المرشح المقبل"..اللجنة السباعية وقرب الحسم واشار التقرير الى ان "القوى الرئيسة داخل البيت الشيعي شكلت لجنة "سباعية" تضم ممثلين عن الكتل الأساسية، للتشاور والاتفاق على اختيار شخصية.وبحسب التسريبات، فإنّ اللجنة ضمت كلاً من نبيل الطرفي عن تحالف "سائرون"، وعدنان فيحان عن تحالف "الفتح"، وأحمد الفتلاوي عن "تيار الحكمة"، وباسم العوادي عن "ائتلاف النصر"، وحسن السنيد عن "ائتلاف دولة القانون"، وحيدر الفوادي عن "كتلة عطاء" وعبد الحسين الموسوي عن "حزب الفضيلة".".خيارات عدة ولا اتفاقاتواختتمت الصحيفة تقريرها بالقول "واتّسعت قائمة المرشحين لهذا المنصب، وضمت أسماء بارزة، من بينها علي الشكري الوزير السابق، ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز الاستخبارات وأسعد العيداني، محافظ البصرة، فضلاً عن أسماء أخرى، إلاّ أنّه لم يُتّفق على أي منها ، وتفيد تسريبات إعلامية بأنّ قوى سياسية داخل البيت الشيعي طرحت خيار تشكيل حكومة من المستقلين حصراً وبرئاسة أستاذ جامعي أو قاضٍ، في حين أشارت تسريبات أخرى إلى طرح مجموعة نواب، سيناريو ترشيح نائب في البرلمان العراقي لتلك المهمة، إلاّ أنّ هذه الخيارات لم يُتفق عليها حتى الآن".

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