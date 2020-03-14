نائب: الحبلوسي لا يهتم للدم العراقي وموقفه من الاعتداء الأمريكي “بائس وضعيف”

2020/03/14 | 18:00 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر النائب المستقيل باسم خزعل، السبت، موقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الاعتداءات الأمريكية الأخير...

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