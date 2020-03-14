صحة الديوانية توجه بالابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة

2020/03/14 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

وجهت دائرة صحة الديوانية، السبت، بالابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة.

وقالت مدير عام صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي، في بيان، "يرجى الالتزام بمقررات خلية الازمة والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة والالتزام بمواعيد الزيارة للمرضى، ويفضل ملازمة البيت الا للضرورة القصوى".

وأضافت، أن "مدينتنا لغاية اليوم خالية من الكورونا بفضل الله وبفضل وعيكم الصحي، الرجاء الالتزام حفاظا على صحتكم وسلامتكم".

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني في البصرة، السبت 14 اذار 2020، بان مسلحين قاموا بمهاجمة مرآب للسيارات في منطقة الجزائر وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين استمروا لنحو ساعة باطلاق الرصاص على ساحة لوقوف السيارات

بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، السبت (14 آذار 2020)، بتسجيل حالة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في كربلاء، الدكتور محمد الوكيل لـ(بغداد اليوم) إن "صحة كربلاء سجلت حالة جديدة لمصاب

بغداد اليوم- بغداد

دعت خلية الازمة في محافظة البصرة، اليوم السبت، مواطني المحافظة الى عدم الخروج من المنازل طيلة الأيام الثلاث المقبلة.

وجاء في بيان خلية بالمحافظة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "تدعوكم خلية الأزمة في محافظة البصرة إلى عدم الخرو

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