اليمن يدين بشدة الاعتداء الأمريكي على مواقع في العراق

2020/03/14 | 18:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مصدر مسئول بوزارة الخارجية بشدة قصف الطيران الأمريكي لعدد من المواقع المدنية والعسكرية في العراق، الذي خلف شهداء وجرحى من المواطنين وخسائر مادية...

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