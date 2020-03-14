شاهد: أخطاء شائعة عن فيروس “كورونا”.. كيف تقي نفسك من المرض ومتى تحتاج الكمامة؟

2020/03/14 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في ظل انتشار الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيله حالات بلغت نحو 150 ألف حالة مؤكدة عالميا، تنتشر معلومات مغلوطة عن الفيروس تتراوح بين التهويل والتهوين.ورصد الطبيب القطري باسم فخرو نصائح ومعلومات مفيدة مرتبطة بالفيروس بمقاطع فيديو، تجيب على أشهر الأسئلة المرتبطة به، مثل هل ارتداء الكمامات ضروري، ولماذا […]

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