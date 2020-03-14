بيل غيتس يستقيل من “مايكروسوفت” بعد خسارته 5 مليارات

2020/03/14 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس عن انسحابه من مجلس إدارة شركة “مايكروسوفت” التي شارك في تأسيسها قبل نحو 45 عاما، والتركيز على الأنشطة الخيرية.وأكد غيتس أمس الجمعة عبر حسابه في موقع LinkedIn أنه قرر الاستقالة من مجلس إدارة “مايكروسوفت” ومجلس مدراء شركة “بيركشاير هاثاواي” الاستثمارية، موضحا أنه يريد التركيز على مشاريع […]

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