صحة الديوانية توجه بالابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة

2020/03/14 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجهت دائرة صحة الديوانية، اليوم السبت، بالابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة.وقالت مدير عام صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي، في بيان، “يرجى الالتزام بمقررات خلية الازمة والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة والالتزام بمواعيد الزيارة للمرضى، ويفضل ملازمة البيت الا للضرورة القصوى”.وأضافت، أن “مدينتنا لغاية اليوم خالية من الكورونا بفضل الله وبفضل […]

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