كورونا يواصل حصد الأرواح في إيران.. وهذه الحصيلة

2020/03/14 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، يوم السبت، أن عدد حالات الوفيات من جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع ليصل إلى 611 حالة، مع وصول عدد حالات الإصابة إلى 12729 حالة.

وأوضح كيانوش جهانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بالوزارة، أنه "من بين 12729 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس تعافى 4339 حالة"، بحسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وذكر الجيش الإيراني يوم الجمعة، أنه سيبدأ بإفراغ الشوارع والطرق ومناطق التسوق من التواجد غير الضروري للناس.

يشار الى ان وسائل إعلام حكومية إيرانية قد ذكرت إن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على "العزلة الذاتية"، بعد ان تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص ابتداء من يوم الخميس 12 آذار الجاري.

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