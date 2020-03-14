السليمانية ترصد 250 خرقاً لحظر التجوال

2020/03/14 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مديرية مرور السليمانية يوم السبت إنها رصدت 250 خرقاً لحظر التجوال المفروض في مدينة السليمانية.

وأوضح المتحدث باسم المديرية کاروان محمد لشفق نيوز، إن شرطة المرور رصدت 250 خرقاً لقرار حظر التجوال في مدينة السليمانية.

وأضاف أن "الموطنین لا یلتزمون بقرار حظر التجوال"، متوعداً بأن مديرية المرور ستقوم بسحب إجازة السوق من أي شخص يقوم بتكرار الحظر ويتجول بسيارته في الشوارع".

ودعا محمد سائقي السيارات وخاصة سيارات الأجرة إلى الالتزام بقرار حظر التجوال من سلامة الجميع.

وبدأ حظر التجوال منتصف ليل الجمعة - السبت ويشمل مدينتي السليمانية وأربيل لمدة 48 ساعة في مسعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسجل الإقليم 28 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وقاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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